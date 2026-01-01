به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، گذر امواج نسبتاً ضعیف بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت شنبه، سبب بارش‌های پراکنده در بخش‌های شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و احتمال بارش‌های پراکنده در بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

بارش در ارتفاعات بصورت برف و باران خواهد بود.

طی فردا روند افزایش دما در اغلب نقاط استان بجز بخش‌های شمالِ شرقی و شرقی، سپس طی روز‌های شنبه و بویژه یکشنبه روند کاهش دما در کل استان مورد انتظار است.

همچنین تا اوایل هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد. از اواسط روز شنبه تا اواسط روز یکشنبه در بخش‌های شمال غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی بخش‌های جنوبِ شرقی و مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود.

شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۱۸.۸ درجه و دزپارت با دمای ۲.۴- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.