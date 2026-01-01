پخش زنده
۱۰۳ نفر از کارگران و مدیران صنعتی فریمان با اهدای خون، یاد سردار شهید سلیمانی را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان گفت: همزمان با سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و به منظور پاسداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار تیم انتقال خون در این شهرک مستقر شد که با استقبال کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی رو به رو شد.
وحید تعقیبی افزود: کمک به همنوع از مواردی است که در دین مبین اسلام به آن سفارش زیادی شده است و چه بهتر که در ماه پر خیر و برکت ماه رجب با این کار، بر معنویت آن بیافزاییم.
تعقیبی با بیان این که ۱۰۳ نفر از کارگران و مدیران در این امر خداپسندانه شرکت کردند، گفت: با توجه به این استقبال، بنا داریم به صورت دوره ای تیم انتقال خون در شهرک صنعتی مستقر شود.