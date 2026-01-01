پخش زنده
سرپرست فرمانداری اشنویه: به دلیل کولاک شدید، تردد در شهر و بخش نالوس امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عبدالسلام مام عزیزی از رانندگان خواست فعلاً از این مسیرها عبور نکنند و دهیاران برای تهیه مصالح شن و نمک جهت بازگشایی راههای روستایی به اداره راهداری مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: راههای روستاهای مامدان، بیمضرته، میرآباد و دورود و همچنین روستای لولکان در بخش مرکزی مسدود است و تا بازگشایی، مردم باید از تردد خودداری کنند. مسیر دوآب توسط شهرداری نالوس برفروبی میشود، اما کولاک شدید مانع تردد شده است.