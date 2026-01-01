تاخیر سایپا در تحویل ۱۲ هزار دستگاه خودروی شاهین
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا با عذرخواهی از مشتریان، علت معوقات را ثبتنام بیش از ۲ برابری در سامانه یکپارچه عنوان کرد و گفت: هم اکنون از مجموع ۱۵۰ هزار تعهد ثبتنام شده خودروی شاهین، ۴۲ هزار دستگاه باقی مانده و ۱۲ هزار دستگاه معوق شده است.
مهدی آقاطاهریان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، با عذرخواهی از مشتریان بابت معوقات ایجادشده، علت اصلی تأخیر در تحویل خودروهای سایپا را ثبتنام گسترده در سامانه یکپارچه در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و افزود: ۹۳۲ هزار نفر متقاضی خودروی سایپا در سامانه یکپارچه ثبتنام کردند که از این تعداد، ۴۴۰ هزار نفر متقاضی خودروی شاهین بودند.
آقاطاهریان ادامه داد: بیشترین تعهدات و اولویتبندیهای مربوط به خودروی شاهین به پاییز و زمستان ۱۴۰۳ بازمیگردد و سایپا موظف به فراخوان و تحویل خودروها در همان بازه زمانی بود.
معاون فروش و بازاریابی سایپا افزود: از همان زمان نیز مشخص بود که این حجم از تقاضا خارج از توان تولید شرکت است؛ زیرا از ابتدای تولید شاهین تاکنون، تنها ۱۷۱ هزار دستگاه تولید شده و ثبت تعهد برای ۴۴۲ هزار دستگاه، بهطور قطع سیل عظیمی از تعهدات معوق و جرایم تأخیر را به سایپا تحمیل میکرد.
وی تصریح کرد: هم اکنون از مجموع ۱۵۰ هزار تعهد ثبتنامشده خودروی شاهین، تنها ۴۲ هزار دستگاه باقی مانده است. از این تعداد ۳۰ هزار دستگاه هنوز به زمان تحویل نرسیدهاند، اما ۱۲ هزار دستگاه معوق شده است و حداکثر تا شهریور ۱۴۰۵ به مشتریان تحویل خواهد شد.
آقاطاهریان با اشاره به تأثیر حدود ۴۰۰ هزار دستگاه شاهین معوق بر سایر محصولات سایپا گفت: از آنجا که امکان بلوکهکردن وجوه پرداختی مردم از سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، ناچاریم برای ایفای تعهدات، از طرحهای جایگزین استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در سایر محصولات سایپا نیز تأخیرهایی وجود دارد، اظهار کرد: میانگین تأخیر در تحویل خودروهای دیگر بیش از دو ماه نیست و امیدواریم تا پایان سال، این معوقات نیز به سطح نرمال برسد.
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه معوقات سایپا تا مهر ۱۴۰۵ به صفر خواهد رسید؛ گفت: بیشترین زیان ناشی از این تأخیرها متوجه مردم شده و امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین بدقولیهایی نباشیم.