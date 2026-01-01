به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر مطبوعاتی استانداری هرات امروز در پیامی اعلام کرد: برای نخستین بار بیش از ۵ هزار و ۸۵۰ تُن کالا‌های تجاری در یک شبانه روز از مسیر خط آهن هرات - خواف انتقال یافت که این بالاترین میزان انتقال کالا در مدت یاد شده از این مسیر است.

استانداری هرات افزود: این در حالی است که چند روز قبل این میزان ۴ هزار و ۸۰۰ تُن ثبت شده بود که این نشان از تقویت مسیر تجاری خواف - هرات دارد.

مدیرعامل شرکت راهن آهن جمهوری اسلامی ایران نیز که به کابل سفر کرده بود اعلام کرد: امیدواریم تا ۲ یا ۳ ماه آینده شاهد حد نصاب انتقال ۱۰۰ هزار تن کالا در یک ماه از مسیر خط آهن خواف - هرات باشیم.

مسئولان ایران و افغانستان پیش بینی کرده‌اند حجم جابجایی کالا از مسیر خط آهن خواف - هرات در سال آینده به ۱/۵ میلیون تن افزایش یابد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه شبکه ریلی خود از مسیر افغانستان است تا ایران و چین از طریق خطوط ریلی وصل شوند که این طرح با استقبال مسئولان افغان همراه شده است.