جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای تأمین نظم و امنیت مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از تلاش‌ها و زحمات این نیروها قدردانی کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، صبح امروز، سرهنگ «پورامینایی» جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان با حضور در محل استقرار نیروهای به‌کارگیری‌شده در راستای تأمین نظم و امنیت مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از تلاش‌ها و زحمات این نیروها قدردانی کرد.

در این بازدید، جانشین فرماندهی انتظامی استان با حضور در نقاط مختلف استقرار نیروها، ضمن بررسی میدانی وضعیت امنیتی، با کارکنان حاضر دیدار و گفت‌وگو کرد و با اهدای لوح تقدیر و بیان جملاتی صمیمانه، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در برقراری نظم و آرامش در ایام برگزاری مراسم، تقدیر و تشکر کرد.