یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان با تشدید پایش شبانه‌روزی زیستگاه‌های طبیعی، پیش از وقوع هرگونه شکار و صید غیرمجاز، چند شکارچی مسلح را شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی بالیده رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند و مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری چند متخلف شکار شدند که از آنان هفت قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

وی افزود: این عملیات در راستای صیانت از زیستگاه‌های طبیعی و با حضور شبانه‌روزی نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست انجام شد و پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

بالیده با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های محیط‌بانی اظهار کرد: پاسگاه‌های محیط‌بانی شهرستان مریوان به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار دارند و با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، به‌ویژه شکار و صید غیرمجاز، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با اشاره به بارش‌های اخیر، به‌ویژه بارش برف، گفت: در این شرایط، برخی گونه‌های حیات وحش با دشواری‌های موقت مواجه می‌شوند و احتمال نزدیک شدن جانوران به مناطق مسکونی افزایش می‌یابد که لزوم حفاظت بیشتر از آنها را دوچندان می‌کند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و با همکاری و مسئولیت‌پذیری، در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه مشارکت داشته باشند.