مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جادهای سلماس از بازگشایی راه ارتباطی ۱۴۹ روستا و تلاش برای بازگشایی سایر مسیرها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی بارش شدید برف و کولاک در دو روز گذشته که منجر به بسته شدن راه ارتباطی ۱۵۱ روستا در شهرستان سلماس شد، امروز با تلاشهای مستمر راهداران، راه ارتباطی ۱۴۹ روستا به مرکز شهرستان بازگشایی شد.
خلیل اسماعیل جلفایی، مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جادهای سلماس، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: با همت راهداران، بیشتر مسیرهای اصلی بازگشایی شده و هماکنون تردد در جادههای منتهی به سلماس در جریان است.
او همچنین گفت: در تلاش هستیم تا راه ارتباطی تمامی روستاها، به ویژه دورترین نقاط، به زودی بازگشایی شود.
جلفایی افزود: تمامی امکانات و تجهیزات در اختیار تیمهای راهدار قرار گرفته تا در کوتاهترین زمان ممکن، مسیرهای باقیمانده نیز بازگشایی شوند و مردم از این لحاظ مشکل نداشته باشند.