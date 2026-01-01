پخش زنده
امروز: -
وزارت امور مهاجرین افغانستان از آزادی حدود ۳۵۰ زندانی افغان از زندانهای پاکستان و بازگشت آنها به کشورشان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز در خبرنامهای اعلام کرد: ۳۴۵ مهاجر افغان که در زندانهای پاکستان زندانی بودند، پس از آزادی از طریق گذرگاه «اسپین بولدک» استان قندهار وارد افغانستان شدند.
وزارت امور مهاجرین افزود: این افراد بین یک تا ۲ دو ماه در زندانهای پاکستان بودند که با تلاش مسئولان افغان آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند.
این درحالی است که براساس گزارشها، پلیس پاکستان در روزهای اخیر روند بازداشت مهاجران افغانستان بدون مدرک را تشدید کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که پاکستان، روادید افغانها را نیز تمدید نمیکند.
روز گذشته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نیز از بازگشت ۹۰۰ هزار مهاجر افغان در سال ۲۰۲۵ میلادی از پاکستان خبر داد.