آزادی نزدیک به ۳۵۰ زندانی افغان از زندان‌های پاکستان

وزارت امور مهاجرین افغانستان از آزادی حدود ۳۵۰ زندانی افغان از زندان‌های پاکستان و بازگشت آنها به کشورشان خبر داد.