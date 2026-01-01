پخش زنده
فرماندار شهرستان پیرانشهر از پایان موفقیتآمیز عملیات نجات خودروهای گرفتار در کولاک محور مرز تمرچین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خسروپور با اشاره به کولاک شدید در این محور گفت: به دلیل شرایط جوی نامساعد، تعدادی زیادی خودرو در مسیر گرفتار شده بودند که با تلاش نیروهای امدادی و مدیریت مناسب، همه خودروها با ایمنی کامل رهاسازی شدند.
او همچنین از رانندگان و شهروندان خواست تا زمان بهبود وضعیت جوی و کاهش شدت کولاک، از تردد در محور مرز تمرچین خودداری کنند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.
فرماندار شهرستان پیرانشهر تأکید کرد: همکاری مردم در رعایت این توصیهها میتواند روند عملیات امدادی و ایمنی در منطقه را تسهیل کند.
این اقدام در زمینه مدیریت شرایط بحرانی ناشی از کولاک و تضمین ایمنی مسافران انجام شد و با توجه به تجربه سالهای گذشته، فرمانداری و نیروهای امدادی آمادگی کامل برای مقابله با شرایط جوی مشابه در سایر محورهای استان را دارند.