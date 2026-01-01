پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان: تاکنون برق ۱۵۲ روستای کردستان وصل شده است و برق سایر روستاها نیز به زودی برقرار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سلطانی گفت: از هفتم دی ماه و به دنبال شرایط جوی شدید، به ویژه در شهرستانهای بانه و سقز، شبکه توزیع برق استان دچار آسیب شد و در مجموع ۳۲۶ روستا با قطعی برق مواجه شدند.
وی افزود: از این تعداد، حدود ۲۶۶ روستا در شهرستان بانه و ۶۰ روستا در شهرستان سقز قرار داشتند که بخشی از روستاهای بانه شامل روستاهای کم جمعیت موسوم به «کوخ» بودهاند.
سلطانی با اشاره به آسیبهای گسترده وارده به شبکه برق، از بسیج کامل امکانات اجرایی، اعزام اکیپهای عملیاتی از شهرستانهای سنندج و کامیاران، استفاده از ظرفیت انجمن صنفی پیمانکاران و تلاش شبانه روزی نیروهای اجرایی در بانه و سقز خبر داد و ادامه داد: این اقدامات موجب شد عملیات رفع خاموشیها با سرعت بیشتری ساماندهی شود.
وی یادآور شد: تاکنون برق ۱۰۹ روستا در بانه و ۴۳ روستا در سقز به طور کامل وصل شده و ۱۷۴ روستا همچنان در انتظار رفع مشکل هستند که بخش عمده آنها در شهرستانهای بانه و سقز قرار دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، مشکل برق تمامی روستاهای باقی مانده تا زمان اعلام شده برطرف خواهد شد و اکیپهای عملیاتی به محلهای استقرار خود بازمی گردند.