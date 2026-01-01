مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه: بازار کرمانشاه تحت نظارت هفتگی و پایش دقیق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه‌های نظارتی و تولیدکنندگان برای ثبات بازار و تامین کالا‌های اساسی گفت: با همکاری نزدیک همه دستگاه‌ها و اصناف، بازار استان در این مدت شاهد کمبود کالا یا بی‌نظمی نبوده است.

احسان باقرخانی با اشاره به همکاری نزدیک با جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها، گفت: از ابتدای فصل مهر جلسات منظمی با روسای اصناف در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار شد تا نیاز‌های بازار بدون استثنا بررسی و به موقع رسیدگی شود.

وی از تلاش‌های حوزه تولید، پخش و اصناف استان به‌ویژه نمایندگان فعال در جلسات تنظیم بازار قدردانی کرد و افزود: همه این افراد با تلاش شبانه‌روزی و همکاری مستمر خود باعث شده‌اند که بازار استان آرام و پایدار بماند و مردم در تامین کالا‌های اساسی دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی گفت: همکاری دستگاه‌های نظارتی و تولیدکنندگان، تضمین‌کننده ثبات بازار و رفاه مردم است و مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه همواره آماده خدمت‌رسانی و حمایت از بازار خواهد بود.