رئیس کل دادگستری استان قم از رسیدگی پروندههای تصادفات رانندگی با مصدومیت به نیروی انتظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجتالاسلام سیدکاظم موسوی گفت: این اقدام بر اساس بند «دال» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه صورت گرفته که صلاحیت اصلی رسیدگی به این نوع پروندهها را به نیروی انتظامی محول کرده است.
وی افزود: تنها در موارد استثنایی که به صراحت در قانون تعیین شده، پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده میشود.
رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به اهداف این تغییر رویه گفت: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر انباشت پروندههای تصادفات در دادگاهها خواهد شد و اختلافات ناشی از حوادث رانندگی در سریعترین زمان ممکن و در محل وقوع حادثه توسط پلیس حل و فصل میشود.