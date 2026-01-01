پخش زنده
امروز: -
دستگاههایی از جمله، برخی از بانک ها، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و برخی شرکتهای تابعه، وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای کم کار هستند.
نرجس نیروبخش، معاون اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام آمار جدید ثبت شده در سامانه سادانوین، گفت: از مجموع یک میلیون و ۲۲۸ هزار ملک ثبت شده در سامانه سادانوین، بالغ بر ۳۰۶ هزار مورد املاک اختصاصی دولتی، ۶۲۴ هزار مورد انفال (به اموالی که مالک شخصی ندارد و در همه نظامها در اختیار دولتها قرار دارد انفال گفته میشود.) و مابقی به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی است.
او ادامه داد: از تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار اسناد، ۳۴۵ هزار سند مربوط املاک اختصاصی دولت، ۳۶۳ هزار مربوط به انفال و مابقی مربوط به اسناد املاک شرکتهای دولتی و نهادهاعمومی غیر دولتی است.
نیروبخش با بیان تفاوت سامانه سادا با سادانوین، نحوه ثبت اموال دولتی در این سامانه را این سور تشریح کرد: سامانه قبلی سادا مبتنی بر اطلاعات توصیفی بود ولی سادانوین با فرآیندهای الکترونیکی دارای اطلاعات مکانی هم هست. این فرآیند مستند سازی با برقراری ارتباط با ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی سریعتر هم میشود.
او ادامه داد: در برخی از دستگاهها همکاری لازم با سامانه سادانوین دیده میشود مثل برخی از بانک ها، سازمان امور اراضی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان حفظ نباتات، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان نقشه برداری، سازمان زندان ها، سازمان استاندارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه شرکتهای دولتی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از جمله نهادهایی هستند که اطلاعات خود را در سامانه سادانوین بارگزاری میکنند.
معاون اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت اقتصاد تصریح کرد: در آن طرف نیز دستگاههایی از جمله، برخی از بانک ها، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و برخی شرکتهای تابعه، وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای کم کار هستند.
این مقام مسئول عنوان کرد: زمانی میتوانیم از اطلاعات سامانه سادانوین به بهترین شکل استفاده کنیم که تمام دستگاهها اطلاعات اموال خود را به درستی و دقیق ثبت کنند. این یک قانون است و تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید اموالشان را در سامانه سادانوین ثبت کنند.