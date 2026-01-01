مرضیه جعفری در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما درباره شرایط تیم ملی فوتبال بانوان، گفت: حدود دو ماه تا رقابت‌های جام ملت‌های آسیا زمان داریم و تصمیم داریم تیم ملی پس از پایان لیگ برتر دو مسابقه دوستانه برگزار کند که یک مسابقه در ایران و دیگری در استرالیا برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان افزود: صحبت‌هایی با تیم ملی ازبکستان داشتیم و آنها تمایل دارند با ما بازی کنند، مسابقه دیگر تیم ملی هم در استرالیا میزبان جام ملت‌ها است که هنوز حریف ایران قطعی نشده است.

فوتبال بانوان نتیجه گرا نباشد

وی گفت: اهداف بلندمدت برای تیم ملی داریم و تا به حال هم فوتبال بانوان رو به رشد بوده و نتایج خوبی کسب کرده است. معتقدم فوتبال ما نباید نتیجه گرا باشد، با اینکه نیم نگاهی به نتایج هم داریم، اما باید در مسیر درست حرکت کنیم. امیدواریم با این مسابقات دوستانه نتایج خوبی در جام ملت‌های استرالیا کسب کنیم.

جعفری با اشاره به تمرینات سه روزه تیم ملی، افزود: با توجه به حساسیت بازی‌های لیگ برتر، تصمیم گرفتیم بین دو هفته مسابقات، اردو‌های کوتاه مدتی برای هماهنگی بازیکنان برپا کنیم. توقع داریم که باشگاه‌ها هم در این مسیر با ما همکاری کنند. تیم ملی نشان دهنده ظرفیت زنان ما است، بنابراین بازیکنان باید برنامه‌های تاکتیکی را اجرا کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: در نخستین اردوی تیم ملی، بازیکنان سرحال تمرین کردند، خوشبختانه بازیکنان حاضر در این اردو آمادگی خوبی داشتند و ما مرور تمرینات تاکتیکی و بررسی حریفان جام ملت ها را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به غیبت هشت بازیکن دعوت شده به اردو‌ها از تیم‌های پرسپولیس و گل گهر سیرجان، افزود: می‌دانیم که باشگاه‌ها در کوران لیگ هستند و به آنها حق می‌دهیم، اما ناچار هستیم مانند تیم ملی مردان اردو‌ها را به این صورت برگزار کنیم، چون زمان نداریم.

برای غایبان اردو‌ها تصمیم گیری می‌شود

جعفری گفت: با فدراسیون فوتبال و نایب رئیس بانوان نشستی داشتیم و قرار شد که کمیته انضباطی در این مورد تصمیم گیری کند. اگر واقعا بدانیم برخی بازیکنان را نمی‌توانیم در اختیار داشته باشیم، باید فکر دیگری داشته باشیم و بازیکنان دیگری را آماده مسابقات کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان غایب پرسپولیس و گل گهر در اردوی بعدی دعوت خواهند شد یا خیر؟ افزود: بازیکنان غایب گناهی ندارند و باشگاه‌ها هم باید این شرایط را بپذیرند. باید ببینم که فدراسیون در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد. باید توضیحات باشگاه‌ها را هم بدانیم و بعد تصمیم بگیریم. در مجموع بازیکنان حاضر در این اردو وضعیت خوبی داشتند و قطعا چند نفر دیگر هم اضافه شوند، شرایط بهتر می‌شود.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا از دهم اسفند به میزبانی سه شهر استرالیا آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در دومین حضور خود در این رقابت ها، در گروه نخست با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین همگروه است و ۱۱ اسفند در نخستین بازی خود به مصاف کره جنوبی می‌رود.