معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعلام کرد: تقویت زنجیره ارزش صنعت پوشاک با اتصال واحدهای خرد و کوچک به بنگاههای بزرگ، مهمترین راهبرد این وزارتخانه برای جهش تولید و اشتغال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه اختصاصی با تأکید بر اینکه «اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ» محور اصلی سیاستهای جدید اشتغال در صنعت پوشاک است، گفت: این مدل علاوه بر کاهش هزینهها، به تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهرهوری کمک میکند.
سید مالک حسینی با اشاره به بازار ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری پوشاک ایران افزود: نبود دادههای دقیق، بهویژه در بخش غیررسمی، یکی از چالشهای اصلی برنامهریزی در این صنعت است و همین خلأ موجب کاهش سهم تولید داخلی و سردرگمی در سیاستگذاری میشود.
به گفته او، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و بیش از ۷ میلیارد دلار از مصرف کشور از محل پوشاک قاچاق یا وارداتی تأمین میشود؛ در حالی که ظرفیتهای جدی برای توسعه طراحی، تولید و برندسازی در داخل وجود دارد.
حسینی با اشاره به اینکه ۱۴۵ هزار فقره تسهیلات خوداشتغالی طی سه سال گذشته در حوزه پوشاک پرداخت شده، گفت: این تسهیلات به شکلگیری حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی کمک کرده است. او همچنین از اجرای برنامههای عملیاتی طرح «طاها» در استانهای همدان، گلستان، زنجان و خراسان رضوی خبر داد.
معاون وزیر کار تأکید کرد: برای رقابت در بازار، طراحی پوشاک باید مبتنی بر نیاز مشتری و تغییرات اجتماعی باشد و ایجاد «قطب طراحی پوشاک» با همکاری دانشگاه ملی مهارت، مسیری برای حمایت تخصصی از بنگاههای کوچک و بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی است.
سید مالک حسینی گفت: طراحی در جهان از شاخههای پر هزینه پوشاک محسوب میشود که تقویت دانشگاه ملی مهارت باعث میشود تا همه تولید کنندگان کشور در مناطق مختلف بتوانند با اتصال به این دانشگاه از بخشهای مختلف آن به ویژه طراحی با هزینه کمتر بهرهمند شوند و تولیدات بهتری را صادر کنند.