نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان درباره ثبات منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «شهباز شریف» در پیامی که صبح پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، تأیید کرد که گفت‌و‌گو بسیار دوستانه و خوشایند بوده و دو طرف بر تقویت روابط برادرانه دیرینه میان دو کشور تأکید کردند؛ روابطی که در ماه‌های اخیر به اوج جدیدی رسیده است.

نخست‌وزیر پاکستان پس از گفت‌وگوی تلفنی با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی، اعلام کرد که دو طرف تصویری امیدوارکننده و پرانرژی از آینده روابط پاکستان و عربستان ارائه کردند.

شهباز شریف افزود: کشورش همبستگی کامل با عربستان دارد و طی این گفت‌و‌گو وضعیت منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این بحث، بر ضرورت حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی و همچنین تقویت وحدت در امت اسلامی تأکید شد.

نخست وزیر پاکستان همچنین از ولیعهد سعودی به دلیل تمایل برای گسترش همکاری در تمام حوزه‌های مورد علاقه مشترک قدردانی کرد و گفت که «محمد بن سلمان» قصد دارد در سال آینده از پاکستان بازدید رسمی داشته باشد.

این نوع بیانیه پیش‌تر نیز یک روز قبل توسط دفتر نخست‌وزیر منتشر شده بود، زمانی که «شهباز شریف» با «نواف بن سعید احمد المالکی» سفیر عربستان در کاخ نخست‌وزیری پاکستان ملاقات و درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌و‌گو کرد.