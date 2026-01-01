به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «امتداد مقاومت» با هدف حمایت از گروه‌های برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت و با حضور ۱۱ نمایش خیابانی در ۹ استان کشور از یازدهم تا نوزدهم دی ماه میزبان مخاطبان خواهد بود.

«قهرمان»، «انگشتری»، «رایت فلایر»، «صمیم»، «مدرسه ما»، «مرد سرش بره قولش نمیره»، «پا‌های خسته‌ی من»، «Wcsnf»، «استیک با سس باربیکیو»، «ماهی قرمز‌های دریا» و «مردان کوچک» نمایش‌های خیابانی حاضر در این یادواره هستند که طی ۵۲ نوبت و براساس جدول منتشر شده در استان‌های تهران، کرمان، اصفهان، لرستان، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، کردستان و ایلام اجرا خواهند شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.