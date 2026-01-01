به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این اطلاعیه آمده است: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و پایش دوربین‌های نظارت تصویری، در حال حاضر در محور‌های بوکان مهاباد (جاده برهان) نقده پیرانشهر (دوآب) گردنه زمزیران محور‌های مواصلاتی چالدران و محور‌های مواصلاتی تکاب شاهد بارش برف هستیم.

با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از هم‌استانی‌های گرامی درخواست می‌شود در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محور‌های مواصلاتی استان خودداری نمایند و به همراه داشتن زنجیر چرخ در این محور‌ها الزامی ست.

با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در محور‌های مواصلاتی استان از رانندگان محترم درخواست می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها وزنجیر چرخ به مسیر خود ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.