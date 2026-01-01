به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت گرامیداشت ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بسیجیان رزمی کار باشگاه رزم آوران تکاب با اجرای حرکات نمایشی اقتدار و صلابت خود را بنمایش گذاشتند.

در این آیین که با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، رییس اداره ورزش و جوانان، مدیر باشگاه رزم آوران و جمعی از ورزشکاران شهرستان برگزار شد بسیجیان ورزشکار با ارائه حرکات نمایشی گوشه‌ای از توان رزمی خود را بنمایش گذاشتند.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: دفاع شخصی و حرکات رزمی گوشه‌ای از توان دفاعی بسیجیان نوجوان و جوان باشگاه رزم آوران تکاب است که اجرای زیبای آنان بنمایش گذاشته شد.

سرهنگ کرامتی افزود: خوشبختانه بسبجیان رزمی کار شهرستان به قدرت و توان بالای دفاع شخصی و تمرینات دفاعی دست یافته‌اند و بازوی پرتوان نظام و انقلاب هستند.

وی گفت: اقتدار و عزت بسیجیان و آمادگی جسمانی و دفاع شخصی آنان روز بروز در حال ترقی است که این امر مایه خوشحالی ملت و ناکامی دشمنان نظام است.

در پایان از تعدادی از نفرات برتر بسیجی پایگاه رزم اوران تکاب با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.