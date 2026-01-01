به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس قرعه‌کشی لیگ دسته دوم فوتبال بانوان کشور تیم فوتبال بانوان تراکتور در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز، ستارگان دنیز ارس تهران و پدیده سیرجان هم‌ گروه شد.

این مسابقات در ۶ گروه برگزار می‌شود که طبق برنامه‌ریزی انجام‌ شده تیم فجر شهید سپاسی شیراز میزبان گروه چهارم خواهد بود و تیم بانوان تراکتور در دیدار نخست خود به مصاف ستارگان دنیز ارس تهران می‌رود.

مرحله اول مسابقات با ورود تیم‌ها به اردو در تاریخ ۲۶ دی‌ماه آغاز می شود و دیدار‌ها در روز‌های ۲۷ و ۲۹ دی‌ماه و اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.