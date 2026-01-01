خانم حسنی بانوی کارآفرینی ملایری، به شکل مستقیم برای بیش از ۴۰ بانوی سرپرست خانوار شغل پایدار ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این کارآفرین می گوید با کمک بسیج سازندگی توانسته است این شغل را ایجاد کرده و اکنون بیش از ۲۵۰ نفر هم به شکل غیر مستقیم برایش کار می کنند.

بانوان در این مجموعه محصولات را به شکل خانگی تولید و از طریق فضای مجازی به بازار عرضه می کنند.

به گفته سرهنگ ملکی، مسئول بسیج سازندگی ملایر امسال ۱۵۰ نفر از بانوان ملایری توانسته‌اند از وام‌های اشتغال زایی این مجموعه استفاده کنند.