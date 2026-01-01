ماموران پلیس با اقدامات فنی موفق به کشف ۳۶۲ عدد کپسول گاز کولر فاقد مجوز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: ماموران این پلیس با اقدامات فنی موفق به کشف ۳۶۲ عدد کپسول گاز کولر فاقد مجوز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال شدند.

سرهنگ "محمدرضا رضایی" در تشریح این خبر اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در باغی در یکی از بخش‌های اطراف شیراز، بلافاصله ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از باغ مورد نظر، ۳۶۲ عدد کپسول گاز کولر فاقد مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: یک نفر در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.