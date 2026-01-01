به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی تیم ملی فوتبال بانوان پس از دو بازی دوستانه با ازبکستان، به مدت سه روز در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد. این اردو همزمان با برگزاری لیگ برتر برپا شد و مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی، از ۳۰ بازیکن برای این اردو‌ها دعوت کرد که با غیبت هشت بازیکن رو‌به‌رو شد.

باشگاه‌های پرسپولیس و گل گهر سیرجان اجازه حضور بازیکنانشان را در این اردو ندادند و پس از آن پنج بازیکن دیگر به تمرینات تیم ملی اضافه شدند.

قرار است، تیم ملی فوتبال بانوان با برپایی اردو‌های کوتاه مدت در بین بازی‌های لیگ، خود را برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده کند.

جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا، از دهم اسفند به میزبانی سه شهر استرالیا برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول این رقابت‌ها با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین همگروه است و نخستین دیدار خود را یازدهم اسفند مقابل کره جنوبی برگزار خواهد کرد.