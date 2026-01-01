پخش زنده
نخستین دوره مسابقات لیگ تکواندو پسران استان اردبیل در رده سنی نونهالان با حضور ۱۲۱ تکواندوکار از سراسر استان درسالن شهید ارمکان (خانه تکواندو) اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این دوره از مسابقات که با عنوان لیگ تکواندو پسران نونهال استان اردبیل برگزار شد با استقبال خوب و حضور پرشور تکواندوکاران و خانوادهها و مشارکت گسترده مربیان و باشگاههای استان همراه بود.
توسعه ورزش پایه، استعدادیابی و ایجاد فضای رقابتی سالم از اهداف برگزاری این مسابقات بود.
بر همین اساس در وزن اول طاها آرمان قهرمان، آراز بدری نایب قهرمان و محمد شیری و ابوالفضل فتحالله زاده به طور مشترک سوم شدند.
در وزن دوم امیرعلی رستگار اول، علیاصغر احمدی دوم و محمدمهدی پناهی و طاها کامکار به طور مشترک سوم شدند.
در وزن سوم محمدطاها کوهی اول و محمدصدرا قربانی دوم شدند و ابوالفضل صدری و محمدمهدی انوری به طور مشترک موفق به کسب رتبه سوم شدند.
در وزن چهارم امیرعلی اسدی قهرمان و هادی رشیدی نایب قهرمان شدند و کیارش نیکنام و ابوالفضل سیفی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
در وزن پنجم مانی شمشیری در جایگاه اول قرار گرفت، محمدرضا غفارزاده رتبه دوم را کسب کرد و وقار رحیمی و ایلیار یوسفی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.
در وزن ششم علی پورمند قهرمان و محمدحسین داداشزاده نایب قهرمان شدند و بردیا زارع و امیرمهدی اصغرزاده به طور مشترک سوم شدند.
در وزن هفتم محمدرضا حامدی اول و محمدمهدی فرجزاده دوم شدند و امیررضا سیفپور و امیرحسین اصغرزاده به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
در وزن هشتم امیرمحمد استادی در سکوی اول ایستاد، امیرمهدی راستگو جایگاه دوم را کسب کرد و سیدصدرا حسینی موفق به کسب رتبه سوم شد.
در وزن نهم امیرحسین نصرتی با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست ایستاد و موعود الماسی نیز موفق به کسب رتبه نایب قهرمانی شد.
در وزن دهم امیرعلی شاهعلیزاده اول و شهریار حسنزاده دوم شدند و علی خدایی و ایلیا طالبی به طور مشترک سوم شدند.