به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این دوره از مسابقات که با عنوان لیگ تکواندو پسران نونهال استان اردبیل برگزار شد با استقبال خوب و حضور پرشور تکواندوکاران و خانواده‌ها و مشارکت گسترده مربیان و باشگاه‌های استان همراه بود.

توسعه ورزش پایه، استعدادیابی و ایجاد فضای رقابتی سالم از اهداف برگزاری این مسابقات بود.

بر همین اساس در وزن اول طا‌ها آرمان قهرمان، آراز بدری نایب قهرمان و محمد شیری و ابوالفضل فتح‌الله زاده به طور مشترک سوم شدند.

در وزن دوم امیرعلی رستگار اول، علی‌اصغر احمدی دوم و محمدمهدی پناهی و طا‌ها کامکار به طور مشترک سوم شدند.

در وزن سوم محمدطا‌ها کوهی اول و محمدصدرا قربانی دوم شدند و ابوالفضل صدری و محمدمهدی انوری به طور مشترک موفق به کسب رتبه سوم شدند.

در وزن چهارم امیرعلی اسدی قهرمان و هادی رشیدی نایب قهرمان شدند و کیارش نیکنام و ابوالفضل سیفی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن پنجم مانی شمشیری در جایگاه اول قرار گرفت، محمدرضا غفارزاده رتبه دوم را کسب کرد و وقار رحیمی و ایلیار یوسفی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در وزن ششم علی پورمند قهرمان و محمدحسین داداش‌زاده نایب قهرمان شدند و بردیا زارع و امیرمهدی اصغرزاده به طور مشترک سوم شدند.

در وزن هفتم محمدرضا حامدی اول و محمدمهدی فرج‌زاده دوم شدند و امیررضا سیف‌پور و امیرحسین اصغرزاده به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن هشتم امیرمحمد استادی در سکوی اول ایستاد، امیرمهدی راستگو جایگاه دوم را کسب کرد و سیدصدرا حسینی موفق به کسب رتبه سوم شد.

در وزن نهم امیرحسین نصرتی با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست ایستاد و موعود الماسی نیز موفق به کسب رتبه نایب قهرمانی شد.

در وزن دهم امیرعلی شاهعلی‌زاده اول و شهریار حسن‌زاده دوم شدند و علی خدایی و ایلیا طالبی به طور مشترک سوم شدند.