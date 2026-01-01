به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این سفر که در پاسخ به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان انجام خواهد شد، نشانه‌ای دیگر از تداوم کانال‌های ارتباطی نزدیک میان دو قدرت منطقه‌ای در بحبوحه تنش‌های بین‌المللی است.

یک مقام آگاه در دستگاه دیپلماسی ترکیه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تأکید کرد: آنکارا آماده است تا در آینده‌ای نزدیک میزبان پوتین باشد. به گفته این منبع، ماهیت گفت‌وگوی دوجانبه بین رؤسای جمهور دو کشور فراتر از تشریفات (پروتکل‌های) معمول پیش رفته و به یک «رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل» تبدیل شده است؛ الگویی که پیش از این کارآمدی خود را در مدیریت بحران‌های پیچیده منطقه‌ای و پرونده‌های حساس دو جانبه به اثبات رسانده است.

در حالی که آنکارا بر انجام این سفر در «نزدیک‌ترین زمان ممکن» اصرار دارد، مسکو نیز با رویکردی مثبت به این دعوت نگریسته است. پیش از این، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ضمن تأیید اعتبار دعوت‌نامه اردوغان، خاطرنشان کرده بود که به محض فراهم شدن الزامات پشتیبانی و زمانی، هماهنگی‌های نهایی برای حضور پوتین در خاک ترکیه به سرعت انجام خواهد شد.

ناظران سیاسی معتقدند این دیدار می‌تواند فصل جدیدی در همکاری‌های انرژی، اقتصادی و به‌ویژه تلاش برای حل‌وفصل بن‌بست‌های امنیتی را در دریای سیاه و قفقاز بگشاید.