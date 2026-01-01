پخش زنده
رفت وآمد در برخی از مسیرهای فرعی وکوهستانی بویین میاندشت به سختی انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راهدای وحمل ونقل جادهای بویین میاندشت با اشاره به اینکه درحال حاضر گردنه احمد آباد ومسیر ۹ کیلومتری روستای باغمادی مسدود است گفت: بیشتر مسیرهای اصلی وفرعی شهرستان باز وتردد در آنها انجام میشود، اما رفت وآمد دربرخی از مسیرهای فرعی وکوهستانی بویژه گردنه آقاگل به خاطر کولاک شدید وبعضا یخ زدگی به سختی انجام میشود.
حمید رضا رحیمی افزود: عملیات روبی وتعریض گردن آقاگل با یکدستگاه بلدوزراز امروز آغاز میشودوتا دوروز آینده مسیر بطور کامل بازگشایی میشود وبعد از آن عملیات بازگشایی مسیر روستای باغمادی شروع خواهد شد.