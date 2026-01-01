به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرماندار شهرستان زنجان اعلام کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، ۴۱ هزار و ۱۹۹ کیلوگرم مرغ گرم در روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در استان زنجان توزیع شد.

علی کاظمی افزود: این سهمیه طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی کشاورزی تعیین و از طریق شبکه رسمی در اختیار مراکز عرضه قرار گرفت.

وی اظهار کرد: توزیع مرغ با همکاری دستگاه‌های اجرایی انجام و پس از کشتار، بسته‌بندی و تأیید بهداشتی، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی مجاز و خرده‌فروشی‌ها ارسال شد.

کاظمی با اشاره به نظارت مستمر بر روند توزیع و قیمت‌گذاری، گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد توزیع به‌صورت منظم انجام شده و بخش زیادی از نیاز روزانه شهروندان تأمین شده است.

وی تأکید کرد: توزیع با اولویت مناطق پرتراکم و پرتقاضا صورت گرفت تا دسترسی مصرف‌کنندگان تسهیل شود.

فرماندار زنجان افزود: استمرار این روند نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و شبکه توزیع است تا ثبات بازار و امنیت غذایی حفظ شود.