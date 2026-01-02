



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "رحمت‌اله ارحمندی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی خسویه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن کامیون موردنظر با علائم هشدار دهنده، در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل و خارج از شبکه توزیع فرآورد‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه در این زمینه راننده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.