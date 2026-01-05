به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه پانزدهم دی ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان قندی دوم از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰

گرمسار:

-خیابان جمهوری و خیابان معراج از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

شهمیرزاد:

- خیابان امام و میدان امام، خیابان جانبازان، خیابان جاوید پور، خیابان مطهری از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰