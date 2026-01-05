پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه پانزدهم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه پانزدهم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان قندی دوم از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
گرمسار:
-خیابان جمهوری و خیابان معراج از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شهمیرزاد:
- خیابان امام و میدان امام، خیابان جانبازان، خیابان جاوید پور، خیابان مطهری از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰