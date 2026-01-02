پخش زنده
فرمانده انتظامی رستم از کشف ۴۶ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ "سید عبدالمحمدنازیدوک" در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۴۶ راس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.