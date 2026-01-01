پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از پاکسازی بیش از سه هزار کیلومتر از مسیرهای مواصلاتی استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری گفت: با توقف بارشها، تردد در اکثر راههای استان روان است، اما در محورهای نقده–پیرانشهر، سردشت، تمرچین، مهاباد–سردشت، گردنه زمزیران و ارومیه–اشنویه کولاک شدید گزارش شده و در مسیر مایینبلاغ–تکاب، تردد با کندی انجام میشود.
او افزود: طی این مدت، ۳۹۱ راهدار با بهرهگیری از ۱۶۰ دستگاه ماشینآلات و مصرف ۳۳۵۵ تن شن و ماسه، برفروبی محورهای اصلی و فرعی را انجام دادند. همچنین، یکهزار و ۳۱۶ راه روستایی به طول دو هزار و ۳۳ کیلومتر پاکسازی شده و تردد در آنها برقرار است.
مدیرکل راهداری با اشاره به امدادرسانی به ۳۹۰ خودروی گرفتار در برف گفت: برای ۲۳ نفر از مسافران در راهمانده نیز اسکان اضطراری فراهم شد.
شکری از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند و تجهیزات زمستانی، بهویژه زنجیرچرخ، همراه داشته باشند. وی تأکید کرد که راهداران استان بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی هستند تا عبور و مرور در محورهای استان بدون مشکل انجام شود.