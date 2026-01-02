



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "عظیم‌اله کرمی" بیان داشت: ماموران انتظامی نی‌ریز حین گشت‌زنی در محور مواصلاتی نی ریز-سیرجان، با اقدامات فنی مطلع شدند که شخصی با سوابق متعدد کیفری با سواری هایلوکس در حال تردد می‌باشد که بررسی موضوع را سریعا در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی نی ریز ادامه داد: ماموران حین ایست و بازرسی موفق شدند با اقدامات تخصصی سواری هایلوکس را مشاهده و آن را توقیف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در سوابق متهم جرایمی از قبیل غصب عنوان و آدم ربایی همراه با آسیب، تقلب و تغییر در ارقام و مشخصات شماره پلاک و شاسی موتور وسائط نقلیه موتوری و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی به صورت غیرمجاز و سرقت مسلحانه به چشم می‌خورد، گفت: متهم که تحت تعقیب پلیس شهرستان مشهد بود برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.