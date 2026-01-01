پخش زنده
فرمانده پلیس راه مینودشت از واژگونی دو دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون در محور آزادشهر به مینودشت حد فاصل تقاطع روستاهای قزلجه آق امام و سیدآباد بر اثر باد شدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ رجنی با بیان اینکه وزش بادهای فصلی همه ساله در این ایام موجب بروز مشکلاتی برای خودروهای عبوری از محور آزادشهر به مینودشت و بالعکس میشود افزود: خطر این بادها برای وسائط نقلیه سنگین از جمله تریلر و اتوبوس بیشتر است.
او از رانندگان خواست: در این محدوده با دقت بیشتر و سرعت پایین رانندگی کنند.
فرمانده پلیس راه مینودشت برای رانندگان خودروی سنگین در این ایام، محور جایگزین مینودشت، گنبد به آزادشهر و بالعکس را جهت تردد توصیه کرد.