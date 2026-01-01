معاون امور عمرانی فرمانداری مراغه:
تردد در ۸۵ درصد جادههای مراغه برقرار است
معاون امور عمرانی فرمانداری مراغه گفت:با تلاشهای شبانهروزی عوامل راهداری و نیروهای امدادی در ۸۵ درصد جادههای اصلی و فرعی این شهرستان تردد وسایل نقلیه بدون هیچگونه مشکلی جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ودود محمدی حضور راهدارها و نیروهای امدادی و خدماتی در مسیرهای ارتباطی شهرستان مراغه را مستمر و بیوقفه اعلام و اظهار کرد:از ابتدای آغاز فصل سرما و بارشهای اخیر این نیروها در تمام مسیرها و جادههای منطقه مستقر شدند و اقدام به برفروبی، پاکسازی جادهها و عملیات امداد و نجات برای در راه ماندهها و مسافران گرفتار در برف و کولاک میکنند.
وی با اشاره به اینکه در جریان بارشهای اخیر راه ارتباطی بیش از یکصد روستای شهرستان مراغه بسته شده بود ادامه داد: تمامی این مسیرها با تلاشهای شبانه روزی باز شد اما از دیشب به دلیل وقوع کولاک در تعدادی از مسیرها دوباره شاهد بسته شدن راههای روستایی بودیم که در تلاشیم بلافاصله با کاهش کولاک مسیرگشایی این راهها نیز انجام شود.
محمدی مسیرهای روستایی منطقه داش بولاغ در بخش سراجو را از جمله راههای مشکل دار در ۲۴ ساعت اخیر عنوان کرد و افزود:با وجود اینکه عوامل راهداری به طور مستمر و بی وقفه برای بازگشایی این مسیرها تلاش میکنند، اما کولاک شدید مسیرهای پاکسازی شده را دوباره میبند.
وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در جادههای اصلی و فرعی شهرستان مراغه وجود ندارد و تردد در آنها ادامه دارد.