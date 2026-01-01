پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به فعالیت سامانه بارشی در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح زرد هواشناسی خوزستان، سامانه بارشی از اواخر وقت امروز، پنجشنبه ۱۱ دی ماه وارد استان میشود و مناطق شمال غربی، شمالی، شمال شرقی، شرقی و به ویژه ارتفاعات را نحت تاثیر قرار خواهد داد و احتمال بارشهای پراکنده در بخشهای مرکزی خوزستان مورد انتظار است.
این سامانه که تا اواخر وقت سه شنبه ۱۳ دی ماه در استان ماندگار است، سبب اختلال درناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و احتمال انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، سیلابی شدن مسیلها، بالاآمدن آب رودخانه ها، احتمال آبگرفتگی معابر وجاری شدن روان آب، مه گرفتگی، کاهش دیدافقی، وزش باد شدیدموقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال حاملهای انرژی خواهد شد.
توصیه میشود در بازه زمانی یادشده پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و
مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیرطبیعت گردی و ورزشهای هوایی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها در محورهای مواصلاتی و عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات در دستور کار قرار گیرد.