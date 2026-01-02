پخش زنده
فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف ۹۷ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "علیرضا نگهبان" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی شهرستان "پاسارگاد" به ۳ دستگاه اتوبوس و وانت پراید مشکوک و آنها را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی پاسارگاد با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرها در مجموع ۹۷ هزار نخ سیگار فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ "نگهبان" با بیان اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.