



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "علیرضا نگهبان" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی در محور‌های مواصلاتی شهرستان "پاسارگاد" به ۳ دستگاه اتوبوس و وانت پراید مشکوک و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودر‌ها در مجموع ۹۷ هزار نخ سیگار فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ "نگهبان" با بیان اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.