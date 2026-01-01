به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) و سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسم پدران آسمانی با حضور خانواده‌های معظم شهدا در مزار شهدای همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، حجت‌الاسلام قلیچ‌خانی از رزمندگان و مدافعان حرم با اشاره به جایگاه والای شهدا، نقش آنان را در دفاع از امنیت، استقلال و عزت کشور تبیین کرد و بر ادامه راه شهدا در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شد.

در پایان این مراسم، حاضران با اهدای گل و قرائت فاتحه بر سر مزار شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند و از مقام والای شهیدان تجلیل کردند.