فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق احشام و کشف ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ"حمیدرضا مصطفایی" در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان کازرون، پیگیری موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با اقدامات فنی سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیرکردند.
فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت احشام اعتراف کردند، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.