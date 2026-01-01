سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری، برودت هوای ۲۵ درجه زیر صفر و یخ زدگی تالاب بین‌المللی چغاخور را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، در این تالاب بین‌المللی که در کنوانسیون بین‌المللی رامسر ثبت رسمی شده است ۱۴۵ گونه پرندگان و جانوری زندگی می‌کنند و زیستگاه ۱۳۱ گونه گیاهان بومی منحصر‌به‌فرد است.

در ایام مختلف سال و به ویژه در ایام یخبندان تالاب سالانه بیش از ۵۰۰ نفر از محققان پژوهشگران و پرنده نگران از نقاط مختلف کشور برای پژوهش باره تالاب‌های چهارمحال و بختیاری به ویژه تالاب بین‌المللی چغخور به چهارم حالا بختیاری سفر می‌کنند.

هر ساله با بارش برف و برودت هوا تالاب بین‌المللی چغاخور مبدا بسیاری از گردشگران است که با حضورشان یک روز زمستانی را ز نزدیک نظاره‌گر هستند.