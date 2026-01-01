پخش زنده
همایش تجلیل از مبلغان آشنا به زبانهای خارجی که در ایام اربعین حسینی خدمت رسانی کردند، در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر کل تبلیغ حوزههای علمیه در این مراسم که با حضور نمایندگانی از عتبات عالیات حسینی و علوی برگزار شد، با اشاره به حضور بیش از ۶۰۰ مبلغ از سراسر کشور در ایام اربعین گفت: این عزیزان از پایان ماه محرم تا بیستم صفر، در سیزده استان عراق و در مسیرهای پیادهروی غیر از مسیر اصلی نجف تا کربلا، در موکبها حضور یافته و به زائران حسینی خدمت کردند.
حجتالاسلام سیدجعفر موسویزاده افزود: این مبلغان در طول این ایام با روحیهای جهادی و بهصورت افتخاری، پاسخگوی سؤالات، شبهات و نیازهای زائران بودند.
مدیرکل تبلیغ حوزههای علمیه با اشاره به شرایط خاص این مسیرها خاطرنشان کرد: مسیرهای پیادهروی در این استانها با مسیر نجف به کربلا بسیار متفاوت و امکانات آن محدودتر است، اما مبلغان ما با تحمل سختیها، در این مناطق حاضر شدند و خدمات ارزشمندی ارائه دادند.
موسویزاده همچنین به استقبال نهادها و مردم عراق از این مبلغان اشاره کرد و گفت: حرکت طلبههای ایرانی آشنا به زبان، مورد تجلیل مهمانان عراقی حاضر در این همایش نیز قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر مردمی بودن حرکت اربعین و اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع، اظهار داشت: تمامی نهادهای مردمی در عراق، تحت اشراف مرجعیت و اولیای این کشور، همکاری لازم را با این مبلغان داشتند.