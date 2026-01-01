به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، مراسمی معنوی و باشکوه در حسینیه کبیر امام خمینی (ره) شهرستان راور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار و مسئولین شهرستان راور همراه بود، فضای مملو از عشق به شهید و پاسداری از راه و مکتب او حاکم بود.

در این آیین، حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی ، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به تبیین ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی پرداخت.

وی با اشاره به اخلاص، ایمان عمیق، شجاعت و مردم‌داری این سردار بزرگ اسلام، خاطرنشان کرد:

«مکتب شهید سلیمانی، مکتب خدمت، ولایت‌مداری و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. ادامه راه این شهید بزرگوار، وظیفه‌ای همگانی است که با عمل انقلابی و دفاع از حق و عدالت معنا می‌یابد.»

در ادامه، آقای سلطانی پدر شهید مدافع امنیت، ریحانه سلطانی (کاپشن صورتی) نیز در میان حاضران حضور یافت و با تجلیل از مقام شهید سلیمانی و شهدای مدافع وطن، بر وحدت و تداوم راه شهدا تأکید کرد.

مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع شامل مدیحه‌سرایی، پخش کلیپ‌هایی از وصایای شهید سلیمانی و حضور نوجوانان و جوانان در قالب گروه‌های سرود همراه بود.

در پایان، حاضرین با قرائت فاتحه و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، یاد و خاطره سردار سرافراز اسلام را گرامی داشتند