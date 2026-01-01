به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بازرسان گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از دو صنعت لبنی در شهر اراک بازدید کردند و از نزدیک بر نحوه قیمت گذاری محصولات نظارت کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این بازدید‌ها گفت: در هفته‌های اخیر توزیع نهاده‌های دامی بین دامداران کم شده و این موضوع سبب کاهش عرضه شیر خام به کارخانه‌ها شده است.

سعید نوراللهی افزود: در حالی که جهاد کشاورزی نرخ مصوب عرضه هر کیلو شیر خام را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام، اما دامداران معتقدند عرضه شیر با این قیمت برای آنها امکان پذیر نیست و با توجه به افزایش قیمت نهاده قیمت هر کیلو گرم شیر خام برای آن ۳۵ هزار تومان تمام می‌شود.

او ادامه داد: انتظار است وزارت جهاد کشاورزی با توزیع به موقع نهاده‌های دامی و ایجاد تعادل در قیمت آن در بازار زمینه برای افزایش تولید و عرضه با قیمت مصوب به کارخانه‌ها را فراهم کند تا محصولات لبنی بیش از این گران نشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در بازدید از صنایع لبنی قیمت مصوب محصولات نظیر شیرکم چرب، پنیر و ماست بررسی می‌شود و در صورت تخلف با آنها برخورد می‌شود.

نوراللهی افزود: همچنین برای نظارت بر رعایت قیمت مصوب شیرخام از سوی دامداران گروه‌های گشت مشترک به زودی از دامداری‌ها بازدید می‌کنند.