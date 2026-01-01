مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: تندبادی که در چندر روز گذشته نقاط مختلف استان را تحت تاثیر قرار داده است، بیشینه سرعت آن در شهر‌های اردبیل و گرمی به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز پنجشنبه اظهار کرد: مطابق پیش‌بینی هواشناسی و به دنبال تشدید تندباد در مناطق مرکزی استان اردبیل در ۲۴ ساعت گذشته، سرعت وزش باد در شهر‌های اردبیل و گرمی با بیشینه ۹۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

وی افزود: سایر نقاط استان اردبیل نیز در این مدت شاهد وزش شدید باد بود، به طوری که سرعت لحظه‌ای باد در مشگین‌شهر و فرودگاه اردبیل به ۸۳ کیلومتر بر ساعت، در نیر به ۷۶ کیلومتر بر ساعت، در نمین به ۷۲ کیلومتر بر ساعت و در سرعین به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: بر اساس آخرین تحلیل مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، وزش باد شدید جنوبی تا پیش از ظهر فردا در ناحیه‌های مرکزی و جنوبی استان و به ویژه شهرستان‌های گرمی و انگوت ادامه خواهد داشت.

کوهی بیان کرد: با توجه به سرعت باد، در مناطق مستعد ناحیه‌های مرکزی و جنوبی استان اردبیل خیزش گرد و خاک محلی دور از انتظار نیست؛ همچنین این شرایط جوی می‌تواند موجب ایجاد باد متقاطع (کراس‌ویند) در فرودگاه اردبیل شود و عملیات پروازی این فرودگاه و پرواز‌های بالگردی را در ساعت‌هایی با اختلال و چالش‌های عملیاتی روبه‌رو کند.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به انباشت برف در گردنه‌های برف‌گیر جنوب استان اردبیل (منتهی به استان گیلان)، وزش باد می‌تواند موجب کولاک برف شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تشریح کرد: فردا (جمعه) نیز سامانه بارشی زودگذری به استان اردبیل نفوذ خواهد کرد و تا صبح شنبه فعال خواهد بود که بارش‌ها در نوار شمالی استان به صورت باران و در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی به ویژه در گرمی و انگوت بیشتر به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.

کوهی با تاکید بر رعایت توصیه‌های هشدار سطح زرد شماره ۲۹ گفت: روز شنبه جو استان پایدار و آسمان بیشتر صاف خواهد بود ولی در ساعات شبانه و صبحگاهی نیز تا صبح دوشنبه یخبندان گسترده به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.