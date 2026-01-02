



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ "ذبیح اله رضایی" اظهار داشت: مأموران انتظامی سپیدان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۷ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، به مخلان امنیت اقتصادی هشدار داد پلیس در همه عرصه‌ها برابر قانون با آنان برخورد می‌کند.