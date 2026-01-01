پخش زنده
مسابقات گروه پنجم لیگ دسته ۲ فوتبال زنان کشور به میزبانی باشگاه استقلال خوزستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیمهای صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان نمایندگان استان در رقابتهای لیگ دسته دو فوتبال زنان هستند.
بر اساس قرعه کشی انجام شده، صنعت نفت آبادان در گروه یک و استقلال خوزستان در گروه پنجم با حریفان خود رقابت خواهند کرد.
استقلال خوزستان با تیمهای مس رفسنجان، شمس آذر قزوین و ستارگان بهار البرز همگروه شده است. دیدارهای این گروه در استان خوزستان برگزار خواهد شد.
همچنین صنعت نفت آبادان با هدایت رز جدیدیزاده باید به مصاف تیمهای چادرملو اردکان، ذوب آهن و آلومینیوم اراک برود. بازیهای این دیدار به میزبانی باشگاه چادرملو اردکان است.