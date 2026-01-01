تلویزیون در دو روز تعطیل پیشِ‌رو، مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌های جذاب را از شبکه‌های مختلف برای گروه‌های سنی گوناگون روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس جدول پخش اعلام‌شده، فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» از شبکه تهران و پویانمایی «سونیک» روز جمعه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

همچنین انیمیشن پرطرفدار «عصر یخبندان ۶» روز جمعه ساعت ۱۴ از شبکه کودک در اختیار مخاطبان خردسال قرار خواهد گرفت.

در ادامه ، فیلم «خرس قهرمان» روز شنبه ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود و شبکه امید نیز پویانمایی «هیولای دریایی» را شنبه ساعت ۱۵:۳۰ روی آنتن می‌برد.