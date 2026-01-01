پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بافق به شهروندان هشدار داد در انجام تراکنشهای مالی و فعالیتهای آنلاین خود نهایت دقت را بکار گیرند تا مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار نگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد یاوری در پی کلاهبرداری ۵۹۰ میلیون ریالی از سه شهروند بافقی در خریدهای اینترنتی گفت: برخی مجرمان سایبری با استفاده از شیوههای متعدد کلاهبرداری اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب کاربران میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی افزود: کاربران باید از باز کردن لینکهای ناشناس، فاش کردن اطلاعات کارت بانکی و اعتماد به پیامهای حاوی وعده جوایز یا تخفیفهای غیرواقعی پرهیز کنند و بدانند تنها درگاه رسمی بانکی و سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی محل امن برای انجام خرید اینترنتی هستند.
فرمانده انتظامی بافق از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا گرفتار شدن در دام کلاهبرداران اینترتی موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir یا تماس با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.
یاوری تصریح کرد: هوشیاری و همکاری مردم نقش موثری در کاهش وقوع جرایم سایبری دارد و پلیس نیز به طور مستمر با مجرمان فضای مجازی برخورد میکند.