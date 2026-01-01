پخش زنده
وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به تحولات اخیر بر ثبات یمن و منطقه تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیهای رسمی در واکنش به تنشهای اخیر میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن اعلام کرد: وزارت امور خارجه افغانستان تحولات اخیر در جمهوری یمن را از نزدیک دنبال و از تلاش طرفهای ذیربط برای وحدت ملی، امنیت و ثبات یمن قدردانی میکند.
وزارت امور خارجه افغانستان از همه طرفها خواسته است از هرگونه اقدامی که وحدت و ثبات یمن و امنیت منطقه را تهدید میکند، خودداری کنند.
در این بیانیه آمده است: همه طرفهای ذینفع از جمله طرفهای یمنی، حل این مسئله از طریق تفاهم و گفتوگو را در اولویت قرار دهند تا از وخامت بیشتر و بی ثباتی در یمن جلوگیری شود.