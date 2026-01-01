پخش زنده
رییسجمهور پس از پایان هفدهمین سفر استانی خود چهارمحال و بختیاری را به مقصد تهران ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سفر استانی دکتر مسعود پزشکیان به استان بعد از ظهر چهارشنبه ۱۰ دیماه پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا با برگزاری نشست با فعالان اقتصادی استان، آغاز شد.
در نشست با فعالان اقتصادی، با امضای ۲ تفاهمنامه همکاری برای افزایش سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری و کشاورزی با هدف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق تولید عملیات اجرایی سه طرح اقتصادی (شامل یک پروژه گردشگری و ۲ پروژه صنعتی) به دستور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید.
همچنین رییسجمهور در سفر ۲ روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری، در نشستهای جداگانهای با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیدار کرد و شرکت در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی از دیگر برنامههای این سفر بود.
پزشکیان پس از جمعبندی مباحث و تصمیمگیریهای سفر در نشست شورای برنامهریزی و توسعه، در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح کرد.